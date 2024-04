Pedro García Aguado se rompe y lanza un mensaje a su padre: "Que me perdone cuando no he estado acertado"

Pedro García Aguado asegura que 'Supervivientes' le está ayudando a darse cuenta qué es lo verdaderamente importante

El superviviente habla con su hermana en directo y esta le recuerda que siempre ha salido de los malos momentos

Pedro García Aguado se derrumba por su "agotamiento mental y físico" tras salir nominado junto a Arantxa del Sol, Ángel Cristo Jr. y Miri

Pedro garcía Aguado ya confesaba que no está pasando un buen momento en 'Supervivientes', las condiciones extremas le están pasando factura y todo esto junto a que su cabeza sigue estando fuera en muchas ocasiones.

El superviviente explicaba que tiene mucha preocupación por si su padre está bien, algo que ha desgranado mientras hablaba con Sandra Barneda durante el 'Conexión Honduras', muy emocionado: "Lamento que las fuerzas me fallen y me vengan esos pensamientos. Le doy gracias a mi equipo porque me están permitiendo adaptarme, es que la familia tira mucho".

"Soy muy desapegado porque me fui muy pronto de casa, pero en estos momentos aquí te das cuenta de por lo que vale la pena vivir y la familia es lo primero", confesaba el concursante y afirmaba que se tiene mucho en la mente a su padre: "Me estoy acordando mucho de él porque es un ser especial, él y su mujer Teresa me han dado todo y no estoy todo lo pendiente que debo estar. Las horas que pasas aquí reflexionando me están ayudando mucho".

Y mandaba un mensaje muy directo a su padre: "Le quiero con locura, que me perdone cuando no he estado acertado, pero que le quiero con locura y le agradezco todo lo que ha hecho por mí, él y Teresa".

La emotiva conversación de Pedro con su hermana en directo

Además, no se esperaba que iba a recibir una sopresa de su hermana en directo, con la que iba a poder hablar. Ella le recordaba las decisiones fuertes que tomó hace veinte aós que superó, al igual que los entrenamientos con la Selección y la muerte de su madre: "Ni te lo esperabas, llegaste cuando tenías que llegar, te reconciliaste con ella y eso te dio mucha fuerza". Como también otros momentos que eran complicados para él y que siempre ha tirado para adelante.