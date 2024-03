Los supervivientes se quedan de piedra con la entrada de Marieta a la palapa como nueva concursante: "No me lo puedo creer"

Laura Madrueño alertaba a los concursantes en la palapa de que tenía algo muy importante que contarles. "Han pasado 21 días desde que comenzastéis esta aventura, sabemos que no está siendo nada fácil para algunos, habéis visto como el hambre y el agotamiento se va apoderando de vosotros. Pero vuestra fuerza, empeño y valor os han bastando para seguir aquí como los auténticos supervivientes que sois, pero a partir de esta noche no vais a estar solos", entonaba la presentadora.

"Tras el abandono de Zayra ha llegado el momento de que conozcáis a un nuevo superviviente", entonaba Laura Madrueño ante la gran sorpresa de todos: "No me lo puedo creer". Momento en el que Marieta cruzaba la pasarela y decía unas palabras al encontrarse con sus compañeros, tras presentarse: "Espero que me acojáis, sé que vengo la última, pero llego con muchas ganas de conoceros a todos, de que me conozcáis y de pasarlo bien".