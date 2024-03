El accidentado salto de Marieta al caer mal al agua desde el helicóptero: "Me he dado un golpe que no veas en los muslos"

La presentadora le daba la bienvenida y le preguntaba por cómo había ido el salto. "Me he pegado un golpe que para qué en los muslos, pero estoy bien. Lo importante es que he saltado porque me daba mucho miedo", le explicaba la concursante, entre risas y mostraba que tenía roja la zona donde había impactado con el agua. "El primer moratón que va a tener Marieta", decía Laura Madrueño, aunque todo se quedaba en una anécdota para ella en sus primeros momentos en la isla.