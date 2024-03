Carmen Borrego descubre que su hijo se ha separado: "Pensaba que José María era muy feliz con Paola"

Carmen Borrego ha descubierto algo durante 'el puente de las emociones' que no se esperaba para nada. Y es que recordemos que el hijo de la ya exconcursante de 'Supervivientes' José María se ha separado de Paola. Pues bien, durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' se ha enterado absolutamente de todo. "¿Esto es verdad?", preguntaba Borrego al leer la noticia ella misma de primera mano y mirar a cámara incrédula. "No me lo puedo creer" , añadía.

Posteriormente, la colaboradora de Telecinco no paraba de preguntar qué había pasado. "Cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido. Para mí es una noticia devastadora y muy mala" , ha comentado. Además, señalaba estar segura de que su hijo "está sufriendo".

A su vez, Carmen ha subrayado que le preocupa cómo está su hijo y Paola: "No deja de ser la madre de mi nieto. Si necesita algo de mí lo tendrá. Solo pido que hagan las cosas bien con su hijo. Ese bombón que han traído al mundo que es mi nieto. Quiero decirte José María que necesito verte y abrazarte cuanto antes. No me lo imaginaba. Hasta que no hable con mi hijo no me lo voy a creer".