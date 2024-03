Pedro García Aguado se derrumba por su "agotamiento mental y físico" tras salir nominado junto a Arantxa del Sol, Ángel Cristo Jr. y Miri

Aurah Ruiz: Nomino a Pedro. Lo quiero muchísimo y es mi mayor apoyo en la isla. Pero lo veo todos los días sufrir y pasarlo muy mal. Para mí, no quiero que se vaya pero necesito verlo sonreír.

Claudia Martínez: Amo a Pedro, me parece un hombre increíble. Pero tiene dos hijas de mi edad y yo si veo a mi padre en las condiciones que está él me muero y se me pare el alma. Creo que estará mejor con ella. Así que le nomino a él.