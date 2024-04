En declaraciones a Telecinco en aquel momento, Javi no tuvo nada que decirle a Mario pero le deseó lo mejor a Claudia . Ahora que ha pasado un mes desde el inicio de 'Supervivientes' y que hasta se ha hablado de un posible embarazo de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el periodista de 'Socialité' Javier de Hoyos se ha puesto en contacto con Javi para saber si tiene algo que decir o si quiere dar su opinión sobre lo que está ocurriendo en Honduras.

Así lo ha explicado en el vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas', donde ha comentado que Javi no quiere pronunciarse en absoluto sobre la pareja: "Yo he hablado con él y dice que no quiere saber nada de Claudia y Mario".