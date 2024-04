La brutal discusión entre Aurah Ruiz y Rubén Torres en Playa Condena con los dos totalmente fuera de sí: "¡Asqueroso!"

De repente, Aurah se levantaba y gritaba fuera de sí: "¡'No me toques el c***', asqueroso!". "¡No me chilles, payasa!", le chillaba también Rubén Torres. "¡Estúpido de mierda!", continuaba Aurah, para posteriormente seguir insultándole una vez se separó de él y asegurar que no se iba a "arrepentir de ninguna palabra".

Mario González salía en defensa de Aurah diciéndole a Rubén que "hay que creerse que Aurah está mala. Pero lo de la energía selectiva no se lo puedes decir". "Solo ha ido a por lapas. Pero no ha venido nunca para poner el fuego. He estado todo el día aquí y no he visto que venga en ningún momento", sentenciaba Rubén Torres.