Ángel Cristo deja la puerta abierta a su reconciliación con su hermana Sofía: "Ella se ha posicionado, pero eso me da igual"

Miri, al hablar escuchar el nombre de Sofía Cristo confesaba que seguía mucho a su hermana: "Me encataría conocerla, nos llevaríamos bien". "Te la presentaré si Dios quiere y ella quiere, es la tía de mi hija", le decía Ángel a su compañera.

Marieta también se interesaba por cómo estaba la relación con su hermana antes de irse a Honduras. "Yo a mi hermana no le he hecho nada ni ella a mí, simplemente ella se ha posicionado y ya está, pero a mí eso me da igual, si ella quiere ver a mi hija la puede ver cuando quiera", contestaba él.