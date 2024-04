La reacción de Claudia y Mario al enterarse de que no van a ser padres en directo: "Tenéis que seguir intentándolo"

Jorge Javier Vázquez llamaba a Claudia, antes de las nominaciones, para poder hablar con ella en privado. “Estoy nerviosa porque me he hecho un test para ver si hay un bebé”, le confesaba ella al presentador y este confirmaba que era el momento de conocer el resultado.

“Te has puesto en manos del equipo médico de ‘Supervivientes’ y ellos te han realizado una analítica para determinar si estas embarazada o no, ¿te gustaría?, le decía Jorge Javier a la superviviente y ella respondía con mucha seguridad: “Me encantaría, si pudiera elegir me gustaría que fuera niña, nos gusta Valentina. Igual no es el mejor momento, pero me gustaría”.