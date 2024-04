Blanca Manchón se rompe después de ser nominada con Marieta, Pedro y Aurah: "Esto me hace más fuerte"

Los nominados en el 'grupo olimpo' son Pedro García Aguado y Aurah Ruiz y los nominados en el 'equipo condena' son Blanca Manchón y Marieta

Rubén Torres y Gorka Ibarguren consiguen el collar de líder tras una complicada prueba de apnea

Unas extremas condiciones climatológicas marcan el juego de localización en 'Supervivientes'

Llegaban las nominaciones después de cambio de localización, de que Arantxa del Sol fuera la desterrada a 'Playa Limbo' por la audiencia y que los concursantes se enfrentasen a la prueba de líder, que era ni más ni menos que la apnea, en la que Gorka Ibarguren y Rubén Torres salían ganadores de sus respectivos grupos.

Las nominaciones del 'equipo olimpo'

Los concursantes comenzaban a nominar, sabiendo que no podían dar su voto a Rubén y Gorka, momento en el que daban su nombre de uno de sus compañeros y el motivo del mismo, en las que comenzaban el 'equipo olímpo':

Mario y Claudia nominaban a la vez y ambos coincidían dando su voto a Pedro. "Pienso en el grupo, es al que más bajito le veo, creo que los demás compañeros quieren estar, a el le veo más con la cabeza fuera", explicaba él y ella añadía: "Lo está pasando muy mal, le queremos un montón, pero..."

Arkano y Pedro García Aguado se nominaban el uno al otro. "Nomino a Arkano para que se lo crea ya de una vez y luche para ser líder de alguna prueba, que está muy cerca", explicana Pedro y Arkano le nominaba a él: "Nomino a Pedro para que remonte".

Tras terminar de nominar, Arkano dedicaba un 'rap' a Jorge Javier, ante su petición: "Rapeame lo que me harías una noche de tormenta". El superviviente entonaba unas frases que hacían partirse de risa al presentador.

Aurah Ruiz nominaba en solitario, pero antes hacía una declaración de amor a su marido después de que Jorge Javier asegurase que es más guapo Rubén Torres que él: "Mi marido es guapísimo, le amo muchísimo y no tiene nada que ver. Y después, enseñaba que su nominado es Pedro Gardía Aguado: "Con todo el dolor de mi corazón porque le amo".

Pedro garcía Aguado era el nominado del grupo de 'Playa Olimpo', como bien se lo comunicaba Jorge Javier Vázquez. Y aquí, llegaba el momento de que Rubén Torres decidiera su nominado como líder: "Mi nominación es para Aurah porque me ha hecho sacar una parte de mí que no quiero volver a ver y sus modales no son compatibles conmigo".

El 'equipo condena' nomina

Blanca Manchón: le di una tregua la semana pasada, pero voy a nominar a Ángel porque hay ciertos momentos en los que creo que no razona bien, quiero que cambie su actitud, aunque creo que ya ha cambiado en muchas cosas.

Javier Ungría: voy a nominar a Marieta porque, aunque suene un poco facilón que es la última en llegar, es por eso. Esta excusa solo me vale para esta nominación.

Miri y Marieta nominaban ambas a Blanca Manchón. "Es con la que más he tardado en hablar y creo que hay que salir todos a la palestra", decía Marieta sobre su nominación a Blanca. Algo de lo que también daba sus explicaciones Miri: "El programa va avanzando y me doy cuenta de que segir una estrategia es necesario, me he cansado de nominar a Ángel y veo a Blanca muy bajita".

Ángel Cristo: voy a nominar a Blanca porque creo que es una de las tapadas del grupo y creo que es hora de que se vayan exponiendo otras personas y no siempre los mismos.

Cuando Jorge Javier comunicaba al grupo que Blanca era la nominada, esta mostraba una gran sorpresa ante esto: "Empezamos fuerte. No me lo esperaba absolutamente para nada, pero lo acepto. Es un concurso y estamos jugando".

Gorka, como líder de condena nominaba a Marieta, pese a que aseguraba que pensaba nominar a Blanca, aunque no iba a poder ser porque ya había sido señalada pro el grupo: "Había empezado la aventura con más sonrisa, más motiva y esta última semana la he visto un poco cuesta abajo".

Blanca, se explicaba ante las palabras de su compañero y no podía evitar emocionarse: "Me ha costado muchísimo, he estado llorando porque tengo fuera dos gemelos de diez meses, una familia, me encanta mi vida fuera y también quiero vivir esta experiencia. Esto me hace más fuerte".

Así ha quedado la lista de nominados