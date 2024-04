Inédito| La conversación entre Terelu y Carmen Borrego cuando pensaban que no les grababan: "Le mandé la portada y le dije..."

"Esto está detrás quién está...", le decía Carmen, como también reflexionaba algunos de los titulares de la entrevista: "O sea, que solo me han hablado porque se murió mi madre, cuando se pensaba que no le estaban grabando. Terelu confesaba a su hermana qué hizo cuando se enteró de la exclusiva: "Le mandé la portada y le dije: 'Qué decepción más grande. Por cierto, os podriáis comprar una estatuilla cada uno y regalárosla'. El problema es que las mentiras tienen las patas muy cortas".

Además, también se veía en las imágenes en las que Terelu y Carmen, desde la sala antes de que la exconcursante entrase al plató, se encontraban con Jorge Javier Vázquez , que se acercaba para saludarles, al que Carmen confesaba "este es mi momento y no me lo va a amargar nadie".

Tras esto, Carmen confesaba a su hermana que no pensaba echar ni una lágrima . " Mi consejo es que no hables de él ya nada más , que te mantengas como tú te has mantenido", le decía esta. La que le explicaba cómo se enteró de la portada y comentaba con su hermana por lo que podía venir esto.

Además, Carmen Borrego desde el plató aseguraba tener la conciencia tranquila, aunque confesaba estar decepcionada, desbordada, dolida, pero "no hundida". Lanzaba un mensaje de lo más directo a su hijo: "Lo siento, esta vez no he sido dramática". Y negaba que la relación se haya retomado tras la muerte de su madre: "No es verdad y lo puedo demostrar. Él me apoyó más porque era un momento muy duro en mi vida, pero es lo normal porque es mi hijo".