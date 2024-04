Carmen Borrego desvela si ha hablado ya con su hijo y cómo se encuentra: "Yo me retiro si mi hijo así va a ser feliz"

Carmen Borrego cuenta cómo se encuentra a Sandra Barneda en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

"Lo más importante de mi vida que es un niño, que se tiene que criar en el amor y no en las discusiones familiares", aseguraba Carmen

Carmen Borrego, después de enterarse de todo lo que había ocurrido con su hijo mientras ella estaba en Honduras y las duras palabras que este le dedicaba en la exclusiva concedida junto a su expareja Paola, ha llegado al debate de 'Supervivientes', donde ha explicado a Sandra Barneda cómo se encuentra tras pasar sus primeros días en España y si ha conseguido encajar todo esto.

Lo primero que hacía Sandra Barneda era darle un abrazo a Carmen en su entrada al plató y firjarse en su nuevo look: "He visto que te has cortado el pelo". "Ya sabes eso que se dice que cuando una mujer se corta el pelo es porque algo va a cambiar en su vida", le contestaba la ya exconcursante

Ya al hablar de su hijo José María, lanzaba un mensaje: "Tiene que entender todo el mundo que es mi hijo, jamás voy a ir en contra de él, creo que se ha equivocado, pero no ha matado a nadie. Pido respeto por mi familia y no voy a hacer leña del árbol caído". Como bien aseguraba que se va a comportar como siempre ha hecho como madre: "Voy a esperar a que se calmen las aguas y ya veremos lo que ocurre. De momento, necesito tiempo".

"Yo me retiro si mi hijo así va a ser feliz"

"Las relaciones siempre tienen que ser de dos, no puede ser que uno siempre de y otro no tanto. Aún así yo he dado porque he querido, hay algo para mí que es lo más importante de mi vida que es un niño, que se tiene que criar en el amor y no en las discusiones familiares, si retirándome yo mi hijo va a ser feliz, que no se preocupe que yo me retiro", entonaba la ya exsuperviviente.

Además, Carmen confesaba que todavía no ha logrado procesar del todo lo que ha ocurrido: "No he roto, estoy en 'shock', hay muchas cosas que no entiendo, tengo que pensar tranquilimente, pero he sufrido más por lo que se ha dicho de él que por lo que ha ocurrido". Palabras tras las que pedía algo: "No quiero que sus compañeros le den la espalda, quiero que siga trabajando sin ningún problema, yo no voy a poner ninguna piedra en el camino".

"Para hablar de lo ocurrido hay que tomar distancia, ahora mismo no es el momento"