Las tajantes palabras de Ángel Cristo Jr. sobre el paso de Carmen Borrego por 'SV': "No me parece una chorrada venir a estafar a todos los españoles"

Durante la estancia de Carmen Borrego en 'Supervivientes', si hay un enemigo claro que tenía la colaboradora y hermana de Terelu Campos era Ángel Cristo Jr. Ambos tuvieron más de una discusión en Honduras, a pesar de que Carmen Borrego finalmente llegó a la conclusión de que lo mejor era cambiar de estrategia puesto que le estaban haciendo víctima del concurso. No obstante, eso fue al final, puesto que ya desde el principio mantuvieron una primera bronca y posteriormente tuvieron, entre otros, un choque en directo con fuertes acusaciones entre ambos.

Pues bien, desde Playa Condena han estado hablando sobre Carmen Borrego con opiniones de todo tipo. Gorka abría el melón preguntando si creen que le "comían el culo a cierta gente en el otro equipo". Y es en ese momento cuando les ha preguntado a sus compañeros por qué le daban la leche condensada solo a ella. Miri ha salido al paso de su amiga y excompañera diciendo que no cenó un día "ni tomó absolutamente nada de arroz".

Ángel no ha tardado en saltar y Miri ha subrayado que no tenía sentido hablar de Carmen cuando no está para defenderse. "¿Qué te aportaba?", preguntaba el hijo de Bárbara Rey. "No voy a entrar en eso porque es una chorrada hablar de esto", respondía Mir. Por su parte, Ángel Cristo Jr. aseguraba lo siguiente: "No me parece una chorrada venir a estafar a todos los españoles".

"Le has hecho la pelota todo el tiempo"

Gorka continuaba con sus preguntas: "¿Y por qué no le nominasteis (a Carmen Borrego) si decís que no aportaba?". "Había preferencias...", decía Ángel Cristo Jr. Miri explicaba que realmente conectas más con unas personas que con otras, justificando su relación con Carmen Borrego. Gorka señalaba que hay cosas que -aunque tengas conexión con esa persona- son indefendibles. Ángel continuaba diciéndole a Miri que le ha bailado el agua y "hecho la pelota todo el tiempo". Tras las palabras de Miri reiterando que Carmen no está para defenderse en Honduras, Ángel aseguraba que ya "lo hará en plató".