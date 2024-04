Kike Calleja se convierte en el tercer expulsado definitivo tras un emocionante momento en 'Playa Limbo'

Arantxa del Sol, visiblemente emocionada mostraba la gran pena al pensar que fuera Kike Calleja el que se fuera: "Le he cogido mucho cariño desde la primera playa en la que nos tocó juntos y me he emocionado al pensar que se puede marchar". Algo que también le pasaba a Laura Matamoros: "Independientemente de las peleas que tengamos Kiko y yo, cualquiera que se vaya me da mucha pena, pero con Kike tengo una química que me da mucha energía y me da mucha pena pensar que se puede ir él".