Sofía Suescun carga contra Laura Matamoros: "Mi chico no me va a cambiar por nada"

"No es porque sea mi novio… pero es que… está haciendo un concurso impoluto" , ha asegurado Sofía sobre Kiko, al que confiesa que "echa mucho de menos" pero que su deseo es que no regrese pronto a casa porque quiere que llegue a la final: "Han estado sin fuego, sin comida, con temporales, y siempre afrontándolo todo con la positividad que le caracteriza. Y lo gran pescador que está siendo, ¡además de generoso!".

"Yo soy él y, a partir de ahora y viendo a sus compañeros, no les regalo ni un pez", ha añadido la hija de Maite Galdeano, que cree que su novio hizo bien en lanzarle un órdago a sus compañeros de Playa Limbo y es que considera que no deberían quejarse tanto al ser él quien pesca en esa localización: "Quisieron hacer un vídeo dejando a Kiko de egoísta y salieron malparados. Concursantes de Playa Limbo: si os entran las prisas por hacer un vídeo, utilizad un poquito la cabeza".

"Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de apnea porque si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad que corre el cerebro por no mandarle oxígeno pues tampoco vas a estar allí abajo para quedarte lerdo. Casualmente ganó esta prueba Laura Matamoros que creo que ese día tampoco fue al colegio como cuando explicaron qué era el número Pi, ¡pero no quiero ser mala!", ha continuado diciendo Sofía, recordando así que la hermana de Anita Matamoros fracasó en la prueba de cultura general y no supo decir que el número Pi equivale a 3,14.