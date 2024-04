De Lola Lolita a Alba Casillas: los famosos que la gente quiere ver en Supervivientes

Con el abandono de Carmen Borrego , la favorita de todos para reemplazarla en Supervivientes era Nagore Robles. Sin embargo, la colaboradora, que recibió la propuesta un domingo y tenía que decidirse un martes, no pudo organizarse para tomar un vuelo a las costas hondureñas y sumarse al reality, aunque reconoció que fue una decisión muy difícil: "Hacía mucho tiempo que no pasaba tan malos días" , dijo ante nuestras cámaras. Sin dudas, nada le gustaría más que participar.

Tras el no de Nagore , la gente en la calle ha querido proponer a sus favoritos. Entre la influencer Lola Lolita y la despampanante Alba Casillas, las opciones son varias. Dale Play para enterarte.

Cuando se vio que Carmen Borrego no estaba pasándola bien en Supervivientes, Nagore dijo que quería reemplazarla. Unas palabras que se tomaron a rajatabla en el plató y que desencadenaron en una propuesta a la colaboradora para su viaje a Honduras. "Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy", juró Nagore en pleno directo. Esa oferta económica llegó pero Nagore finalmente decidió posponer su participación, quiere comenzar desde el principio y no un mes después de que los primeros supervivientes saltaran del avión, pero dejó la puerta muy abierta a ser concursante en la próxima edición.