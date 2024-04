Nagore Robles comunica su decisión sobre ser concursante de 'Supervivientes': "Merezco entrar desde el día uno"

"Hace doce años que no piso un reality. Yo no abandono, yo no desisto, yo no me bajo de la rueda, yo doy el 200%. Es así. Si me dan esta oportunidad y acepto es para ir a por todas. Y para ir a por ese maletín, como estuve la última vez en un reality y que gané", dijo la colaboradora a continuación. Tras ello, Nagore recordó su reciente operación de espalda pero, aún así, afirmaba que éste no había sido el eje de su decisión, sino el avance del concurso.