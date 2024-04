Exclusiva | Nagore, ante su gran decisión en 'SV': "Hacía mucho tiempo que no pasaba tan malos días"

Nagore aseguró en 'Tierra de Nadie' que estaría dispuesta a ser concursante de 'Supervivientes 2024' como sustituta de Carmen Borrego. Unas palabras que se tomaron a raja tabla en el plató y que desencadenaron en una propuesta a la colaboradora para su viaje a Honduras . "Si me pagan lo mismo que a Carmen voy" , confesaba Nagore en plató el pasado domingo. Finalmente ha decidido posponer su participación, quiere comenzar desde el principio y no un mes después de que los primeros supervivientes saltaran del avión, pero deja la puerta muy abierta a ser concursante en la próxima edición.

"Hacía que no pasaba tan malos días y tan malas noches mucho tiempo. Llevo sin dormir desde el debate del domingo", explicaba Nagore. "El único consejo que me han dado es que confíe en mi, porque saben que me quejo poco", agregaba.