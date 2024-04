Inédito | Aurah, duramente criticada por sus compañeros de 'Supervivientes': ''Está como una chota''

Para Aurah su paso por ‘Supervivientes’ no está siendo nada fácil. La mujer de Jesé no consigue congeniar del todo con el resto de sus compañeros y esto está provocando que se convierta en el blanco de las críticas de los concursantes.

‘’Aurah está como una chota’’, comenzaba diciendo Miri. ‘’El otro día me empezó a decir un par de cosas de Claudia y Mario cuando yo le dije a Claudia que me parecía que había cometido un fallo’’, continuaba.

‘’Me empezó a decir que lo que le dije a Claudia le había sentado fatal. Ella ni estaba en la conversación, ni la había oído, ni tenía de lo que opiniar y a la que me empezó a decir un par de cosas le dije ‘un momento, Aurah, no tienes ni p*** idea, yo puedo decir lo que quiera, no me rayes porque esta conversación es entre Claudia y yo’’, criticaba Miri así la actitud e Aurah.