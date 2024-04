La tremenda discusión de Ángel Cristo Jr. con Marieta y Miri que ha terminado salpicando a Gorka: "No estás cuidando lo que tienes fuera"

El ataque de Marieta a Ángel Cristo Jr: "Para sacarme el doble de edad das mucha pena"

Esto ha confesado Ángel Cristo Jr. sobre Marieta cuando llegó a 'SV': "Dijo que era una fantasía dormir conmigo"

El origen de la discusión: este fue el comentario de Ángel Cristo Jr. que sentó muy mal a Marieta

Miri, Marieta y Gorka no parece que soporten mucho a Ángel Cristo Jr. Y al revés pasa algo parecido. Sandra Barneda le ha dado paso al hijo de Bárbara Rey para ver si tenía algo que decir a lo que han dicho los concursantes citados anteriormente de él en más de una ocasión: para ellos es una palmera en Playa Condena. Pues bien, Ángel Cristo Jr. ha comenzado diciendo de primeras que no iba a decir nada si le iban a avasallar con gritos. "Esperemos que eso no pase", señalaba Sandra Barneda.

"Expresarme en sus términos dialécticos es una batalla perdida siempre. Marieta, en concreto sabe muy bien como provocar a un hombre. Se mueve muy bien por los bajos fondos, como pez en el agua. Lo siento por la gente que me apoya y por mi familia pero esto no va a volver a ocurrir. Ella dice que me gusta ella y cuando llegó dijo que era una fantasía dormir con Ángel Cristo Jr. Le tuve que pedir en dos ocasiones que guardase la distancia", apuntaba el concursante, muy directo y conciso con sus palabras.

A su vez, no solo tenía para Marieta si no para los otros dos también: "Lo único que le digo a Gorka que cuide más lo que tiene fuera y no tanto lo que tiene aquí dentro. Que sea prudente". Gorka, sin entender nada, le ha preguntado a qué venía eso. "Que tengas cuidado. No estás pendiente de lo que hay fuera...", ha concretado Ángel. Gorka seguía sin entenderlo: "¿Vas con segundas?". "Gorka es una persona muy cercana y quiero que piense en la gente de fuera", matizaba Ángel.

Gorka ha preguntado al resto si acaso no está pendiente en 'SV' de lo que tiene fuera, algo que el resto ha respondido con rotundidad que sí: "Todo el día", aseguraba Miri. Ángel Cristo Jr. le ha dicho a Gorka que le hará el lío igual que se lo hizo a él. "Esto no va a volver a ocurrir. No voy a caer tan bajo nunca más", subrayaba Ángel. Por otro lado, añadía que en 'SV' no es amigo de nadie ni el programa está para hacer amigos.

El comentario de Ángel que sentó mal a Marieta

Y es que todo esto viene por una fuerte discusión en Playa Condena que comenzaba después de un comentario de Ángel que le sentó muy mal a Marieta: "Cayendo la universal y de repente dice: 'Lo único que me importa es que el otro grupo se quede sin fuego'. Mala persona". El hijo de Bárbara Rey le llamaba a Marieta "ignorante" (algo que no es la primera vez que dice ni insinúa) a lo que esta saltaba rápidamente: "Estás todo el día deseando hablar conmigo. Parece que te gusto. Para sacarme el doble de edad das mucha pena".

En ese momento llegaba Miri -con quien tuvo hace poco una fuerte discusión y Miri acabó sentenciándole- para decirle que no se metiese con Marieta delante suya. "Ya verá tu cara real", confesaba Ángel Cristo Jr. "La tuya es ser un falso de cojones", afirmaba la influencer muy encendida. Ángel le lanzaba un fuerte ataque a Miri: "Vas a ir 'aniquilando' poco a poco a la gente que te quede y lo que sea con tal de ganar".