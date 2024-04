La fuerte acusación de Rubén Torres que ha hecho estallar a Aurah: "Estás mirando a ver qué puedes robar por ahí"

Si hay algo que se ha podido ver 'a los cuatro vientos' en lo que llevamos de 'Supervivientes' es la mala relación que hay entre Rubén Torres y Aurah Ruiz. Una mala relación que está presente desde los primeros días en Honduras hasta día de hoy, con diversos enfrentamientos y choques brutales que lo único que han hecho es cada vez empeorar más lo que hay entre ellos. De hecho, tuvieron la oportunidad de arreglar sus diferencias en el 'puente de la concordia, pero no fue posible.

Todo ocurría cuando en Playa Olimpo recibían unas chips de sorpresa para poderlas repartir entre todos. Mario preguntaba precisamente cómo iban a querer repartirlas, añadiendo después que es lo más peligroso de cara a posibles robos por la noche: "Me parece feo que tengamos que estar pensando así". En ese momento Pedro García se ofrecía para guardarlas como líder que es.

Aurah apuntaba que "lo que faltaba". Rubén no tardaba en saltar: "¿Tú eres líder? Pues cuando lo seas lo guardas tú", le señalaba tajantemente a la concursante canaria. "No soy líder, pero soy persona, ¿sabes? Para eso se divide la leche en polvo. ¿No confías en ninguno con la comida?", le preguntaba directamente a Rubén. Este era claro con sus palabras: "No confío en ti".