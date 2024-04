Claudia tiene que ser evacuada de la playa por el equipo médico de 'Supervivientes'

Marieta hablaba con una Claudia visiblemente débil: " Tienes mala cara, has pasado mala noche, tienes espasmos en la barriga, yo creo que lo mejor es llamar al médico". Algo a lo que también reaccionaba Kiko Jiménez: "Se te ve muy débil, me da pena verte así".

Tras saber esto, Sandra Barneda conectaba en directo con Claudia, que en primer lugar contaba cómo está emocionalmente. "Estoy mal, preocupada sobre todo porque no está cómo está Mario, no sé si sabe que me han evacuado”, decía ella y se rompía al explicar que cree que ha perjudicado a Mario en su concurso: “Llevo encontrándome mal varias semanas y su única preocupación es que yo estuviera bien. No es algo que yo quisiera decir, él estaba irritable, en modo desesperación porque me decía que llamase al medico y yo le decía que no”.