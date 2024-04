Inédito | La bronca entre Claudia y Mario horas antes de la expulsión de él en 'Supervivientes'

Este jueves, Claudia y Mario tuvieron que despedirse en 'Supervivientes'. La pareja no sobrevivió a una nominación en la que ambos se jugaban su permanencia en el reality, pero fue él quien terminó abandonando la aventura por decisión de la audiencia. En la palapa les vimos abrazados y llorando al tener que decirse adiós, pero... ¿qué sucedió antes? La pareja tuvo una bronca .

Horas antes de la gala del jueves, Mario abre una lata para comer, pero esta no es del gusto de Claudia porque es de carne: "Yo esto no lo quiero sin arroz", se queja. Ella prefería la de melocotón, pero tal y como le dice su novio, la de melocotón está reservada para el día siguiente. La discusión no hace más que empezar.