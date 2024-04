“¿Por qué? No lo entiendo" , era la primera reacción de Claudia, que se mostraba dolida ante esto, aunque dejaba claro que no le parecía una decisión egoísta: “No, su concurso es el suyo, el mío es el mío, pero me da mucha pena porque era el ganador indiscutible para mí”.

Con la voz entrecortada, explicaba el motivo por el que le hubiera gustado que se quedase: “Es un tio increíble y creo que aquí no ha tenido la oportunidad de ser él, le ha costado adaptarse". Aunque no podía evitar mostrar su incredulidad ante esto: "Ya que estás aquí, ¿cómo que no? O sea, no lo entiendo, le respeto y si no puede más yo voy a estar con él, pero...". Aunque afirmaba que le había sorprendido: "Estoy un poco en shock, es como que estoy entre triste, un poco decepcionada, no por él, pero ya que estaba metido no lo entiendo, nos ha costado mucho, tendré que hablar con él a ver qué le está pasando porque es una oportunidad muy grande".