El enganchón entre Nagore Robles y Kike Calleja: "¡No me baso en los intereses como tú!"

Kike Calleja tiene un tenso cruce de reproches con Nagore Robles y Marta Peñate por Ángel Cristo

Visto en la parte para abonados de Mitele Plus de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Tensión entre Kike Calleja y Marta Peñate en plató: "Has sido el borrego de Carmen"

En la parte para abonados de Mitele Plus, Nagore Robles y Kike Calleja han tenido un tenso momento en el plató en el que también se ha visto envuelta Marta Peñate, y todo comenzaba con la opinión del ya exconcursante de 'Supervivientes' sobre Ángel Cristo y la buena relación que tiene en los últimos días con Blanca Manchón.

"Me sorprende porque Blanca no soportaba a Ángel, han discutido mucho", decía Kike Calleja y esto hacía reaccionar a Nagore Robles: "A Kike cualquier persona que se arrime a Ángel ya no le encaja porque quiere verle solo y hundido". "Me parece bien que busques el aplauso fácil", respondía este, que aseguraba que prefería estar fuera del concurso con dignidad que estar allí "haciendo la vida imposible" de los compañeros.

Ante la diferencia de opiniones de ambos, la tensión se palpaba entre Nagore y Kike en el plató. "Veo guerras cruzadas de las que no soy consciente", reflexionaba Sandra Barneda y Kike aseguraba no tener nada en contra: "No tengo guerra con ella".

Nagore explicaba su opinión sobre todo esto: "En un principio fuíste a por Ángel, tanto tú como Carmen y se os ha dado la vuelta a la tortilla". "No entiendo que conociendo a Ángel años atrás le defiendas ahora cuando le criticabas antes", le recriminaba el colaborador y Nagore respondía: "Yo soy profesional y colaboradora, aquí me baso en el concurso, no en lo de fuera y en los intereses cómo tú".