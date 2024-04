Tensión entre Kike Calleja y Marta Peñate en plató: "Has sido el borrego de Carmen"

"Tú, ¿qué concepto tienes de la amistad? ", le preguntaba Kike Calleja a la colaboradora y es que decía algo más: "Si llamas a alguien palmero es porque no tienes ni idea de la amistad y si yo hubiera sido un traidor con Carmen me hubieran criticado igual. Yo sé que entrar con Carmen no jugaba a mi favor, estaba ya señalado, pero antes de ser concursante soy persona y amigo".

Pero Marta Peñate reprochaba esto: "No me vale, te tengo que decir que soy una gran amiga y tengo mi propio criterio porque alguien ataque a alguien no voy a ir como un borreguito". Algo que el periodista negaba completamente: "Yo he discutido con Carmen mucho más que en la vida real, cuando no ha tenido razón se lo he dicho". Y Peñate aprovechaba para lanzarle un zasca sobre su concurso: "Te tengo que decir que ha sido una pena tu concurso, igual que el de Carmen. Ella por tener tantos borregos y tú por haber sido el borrego de Carmen". Algo de lo que el ya exconcursante se defendía: "Tú no te preocupes por mi concurso que estoy muy orgulloso y de la persona que soy".