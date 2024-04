Alexia Rivas toma partido en el conflicto entre Laura Matamoros y Miri Pérez-Cabrero

Laura Matamoros ha hecho su entrada triunfal a la palapa como concursante de pleno derecho de 'Supervivientes 2024' al ser la repescada por la audiencia y ha podido reencontrarse con su compañero de Playa Limbo, Kiko Jiménez, pero también con otra persona con la que no tiene tanto feeling: se trata de Miri Pérez-Cabrero, amiga íntima de su hermana Anita Matamoros .

Laura acusó a Miri de ser una pésima actriz por "no saber mentir" y le recordó que no había conseguido hacer fuego pese a que había presumido de haber aprendido a hacerlo antes de viajar a Honduras: "Te vas hecho unas oposiciones para venir aquí y no te han servido, eso también dice mucho de ti".