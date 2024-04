Alexia Rivas desvela algo que tenían en común dos de sus exnovios

Y añadía lo siguiente: "Marieta ha cometido ya algunos errores en su vida. A 'Supervivientes' tiene que ir a mostrarse ella misma, no a caer con nadie". A su vez, piensa que Torres es "una persona bastante sibilina. No me gusta para ella porque le he cogido cariño a Marieta". Es en ese momento cuando Sandra Barneda le ha lanzado una pregunta a Alexia Rivas: "¿Tú te hubieras aprendido también todos los tatuajes del cuerpo de Rubén Torres?".