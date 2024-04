La ilusión de Marieta al saber por Kiko Jiménez que Rubén Torres puede tener atracción por ella: "Pensaba que no era su tipo"

Kiko Jiménez comienza a destapar lo que Rubén Torres puede estar empezando a sentir por Marieta

"Me dijo que quiere ir despacio, que queda mucho concurso y quiere ver lo que va pasando", le confesaba Kiko a Marieta sobre lo que le dijo el bombero

Cuando hablaban de que "la cosa estaba tranquila" respecto al amor en 'Supervivientes', Kiko Jiménez confesaba a Marieta lo que había observado de Rubén Torres y que podría dejar entreveer que tiene una atracción por ella, que dejaban de piedra a la superviviente y que, cuanto menos, algo de ilusión le hacían.

"Lo que tú te crees que es que la cosa está tranquila", comenzaba diciendo Kiko Jiménez, a lo que añadía que ya había visto detalles, algo que estaba deseando contar a su compañera: "Es un poco tímido y creo que le da cosilla, sigue siendo de pura raza".

"Estabas de espaldas, yo iba caminando para allá y te miro y me hizo...", relataba Kiko J. a su compañera, mostrando el gesto que Rubén le había hecho sobre ella. "Es mentira", era la primera reacción de Marieta, ante el juramento de su compañero, ella mostraba una sonrisa y se mostraba contenta con esto: "Me habéis subido el ego, estaba un poco embajonada porque digo: 'que poco libido tiene esta gente', es que a mí no se me va".

Marieta confesaba que "pensaba que no era el tipo" de Rubén Torres, momento en el que Kiko le recalcaba los gestos que Rubén había hecho y que mostraban que había algo en su compañero que le podían atraer. "Me dijo que quiere ir despacio, que queda mucho concurso y quiere ver lo que va pasando", contaba el novio de Sofía Suescun y Marieta no negaba que pueda tener una atracción por el bombero: "Me levanto por la mañana y le veo y digo: 'ole, los buenos días'. Me he aprendido todos sus tatuajes".