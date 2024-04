Fani Carbajo revela qué consejo le daría a Claudia Martínez tras la expulsión de Mario González

Claudia Martínez se hundió totalmente al saber que el expulsado era Mario González , pues no se imaginaba seguir en el concurso sin el apoyo de su novio e, incluso, aseguró que prefería que hubiera sido él el salvado por la audiencia. Pese a su tristeza, decidió continuar su andanza en 'Supervivientes 2024' , que ahora está en el aire porque ha tenido que ser evacuada por el equipo médico y, en su retiro, ha descubierto que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no quiso optar a la repesca.

"Estoy un poco en shock, es como que estoy entre triste, un poco decepcionada, no por él, pero ya que estaba metido no lo entiendo, nos ha costado mucho, tendré que hablar con él a ver qué le está pasando porque es una oportunidad muy grande", comentó Claudia al enterarse por boca de Sandra Barneda de que su novio prefirió irse de vuelta a Madrid antes que intentar reengancharse en el concurso.

Fani Carbajo, que participó en la edición de 2020 y conoce bien a la pareja, ha seguido muy atentamente todo lo ocurrido y ha comentado en la red social X que si pudiera hablar con Claudia le pediría que no flaqueen sus fuerzas y que no piense ni por un momento en abandonar solo por volver a España con Mario: "Claudia no, esta oportunidad es increíble, disfrútala, vívela, tu novio te esperará, no tires la toalla por nadie, con lo bien que lo estás haciendo…".