Desi Rodríguez bromea con los "looks" que lleva Laura Matamoros: "¿Por qué tiene más modelitos que la Barbie?"

Las últimas semanas para Laura Matamoros no han sido de color de oro después de todo lo que ha tenido que vivir. La superviviente se convirtió en la cuarta expulsada de 'Supervivientes' hace una semana contra Arantxa del Sol y tuvo que retirarse del concurso. Sin embargo, el programa puso en marcha un proceso de repesca entre los primeros eliminados. La repesca se decidió en la séptima gala y Laura fue la elegida por la audiencia.

A pesar de que Laura ha regresado a los Cayos Cochinos con el apoyo de los espectadores, las comentarios hacia ella no han terminado. Desirée Rodríguez, la exconcursante de 'Supervivientes 2022', ha bromeado un poco sobre Laura Matamoros. Sin embargo, no se ha centrado en su concurso, sino en sus "looks".