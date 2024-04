Javier Ungría relata el drama que ha sido para él hacer de vientre tras varios días sin poder: "Ha sido un parto"

"Ha sido un parto", confesaba. "No sabéis lo que me ha pasado", añadía. Marieta, en ese momento, le decía que toda España ya sabía que no podía cagar. Kiko Jiménez bromeaba diciéndole que se había marcado un Maite Galdeano: "España sabrá lo que es. Un lavado de ano". Javier Ungría se lanzaba a contarlo: "No es que llevase tiempo sin cagar. Pero nunca he vivido una cosa tan bestia en mi vida. Madre de Dios".

"Puño cerrado. Me he estado tomando pastillas para ver si ese puño se deshacía... y nada. Hasta que me dijo el doctor que lo único que valía era... y me dio un guante", narraba Javier Ungría. El resto de compañeros escuchaban muy atentos y entre risas. "Y le dije que si no tenía alguna cosita que me podía tomar. Me dijo que no, que la solución era esa y que si no me lo haría él. Vamos a dejarlo en un masaje...", subrayaba Javier.