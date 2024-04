Laura Matamoros realiza el salto de 'Supervivientes 2024' más alto y se lo dedica a su hermana Ana

Sandra Barneda conectaba con Laura Matamoros y le preguntaba si estaba segura de saltar. Esta respondía con rotundidad: "Vamos. No hay dos sin tres". Momentos antes de tirarse, llegaba el momentazo: a quién le quería dedicar el salto. "A la madre que me parió, que gracias a ella tengo los valores que tengo. Y a mis amigos", apuntaba Laura.

Sandra Barneda le preguntaba qué creía que estaría pensando Makoke en ese momento: "Pues nada, que le he dedicado también el salto a Ana que es mi hermana".

Instantes antes, los nervios de Laura Matamoros se palpaban. No obstante, sus disposición y sus ganas eran totales: "Al final me vais a hacer saltadora olímpica de Honduras", bromeaba la concursante de 'Supervivientes'. Por su parte, Sandra le preguntaba si ya tenía pensada la dedicatoria. Laura respondía que iba a improvisar: "Ya sabes cómo soy". Además, pedía que le subieran un poco más el helicóptero y de esta manera, aumentar la altura: sus deseos se iban a cumplir.

Posteriormente, Sandra le preguntaba cómo creía que iba a tomarse el regreso suyo Miri: "No sé, pero aquí estoy. Creo que me van a recibir como una rival, porque no se esperan que esté ni se esperan verme. Pero es lo que hay". Finalmente llegaba el momento tan esperado y Sandra le pedía que subiera al helicóptero, tras confirmarle a la concursante que el helicóptero iba a subir la altura que había demandado. "Te deseamos un buen salto", apuntaba la presentadora de Telecinco.