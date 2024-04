El aniversario más triste de Claudia sin Mario en 'Supervivientes': La pareja cumple un año juntos

View this post on Instagram

Lo que dijo Jorge Javier sucedió finalmente. Claudia tuvo que ser evacuada por problemas de salud y su participación todavía está pendiente en el aire. Los médicos de 'Supervivientes' tienen que determinar si la concursante puede continuar en el concurso o no. Mientras Claudia se encontraba hablando con Sandra Barneda se enteró de que Mario no aceptó concursar en la repesca y se mostró decepcionada: "Ya que estás aquí, ¿cómo que no? O sea, no lo entiendo, le respeto y si no puede más yo voy a estar con él, pero..."