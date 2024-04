Los primeros momentos de Mario González tras salir de 'Supervivientes': de su reacción al verse en el espejo a comerse una deliciosa hamburguesa

El pasado jueves, Mario González decía adiós a su etapa en 'Supervivientes' para siempre tras negarse a participar en la repesca . Una vez fuera, el ya exconcursante del reality de Telecinco pudo ver al completo su cambio físico y su reacción no se hizo esperar. "Madre mía", señalaba la pareja de Claudia al verse en el espejo por primera vez. "Cómo se me han quedado las piernas", añadía.

Y es que 'Supervivientes' te somete a límites inimaginables que te hacen perder peso y verte como nunca antes te has visto: "No quiero pensar cómo van a llegar mis compañeros. Cómo tengo las costillas. No tengo culo ninguno. Pues es lo que hay. Hasta aquí ha llegado mi paso por 'Supervivientes' y así me ha dejado". Pero lo mejor estaba por venir. Su primera ducha tras Honduras.