Arantxa del Sol se enfrenta a Ángel Cristo y termina rota en la palapa de 'Supervivientes': "Siento una gran decepción y una deslealtad tremenda"

A Ángel Cristo Jr. no le faltan enemigos dentro de Honduras. No obstante, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo intenta limar asperezas con diversos concursantes conforme el concurso avanza, el último con el que lo ha intentado ha sido con Gorka. Esto se debe a que ambos tuvieron una fuerte discusión en Palapa y Ángel Cristo quiso después solucionarlo.

No obstante, Jorge Javier Vázquez, tras decirle que Gorka es uno de los amigos que es posible que conserve del concurso cuando todo esto acabe, le planteaba una pregunta: "¿A quién seguro que no vas a considerar tu amigo cuando acabe el concurso?". El concursante aseguraba que cuando salga de aquí lo verá: "De Miri y Gorka he dicho que no voy a ser amigo de ellos y estoy abierto a cambiar de opinión".