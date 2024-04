Maite y Edu han visto estos comentarios en redes y han decidido aclarar que ese tonteo no ha desembocado en nada . "El otro día comentaban de ti y de mí, ¿no? ¡Madre mía!", ha comenzado diciendo la madre de Sofía Suescun, despertando unas sonoras carcajadas por parte del padre de Miri, que se ha tomado con humor la situación: "Que nos lían, Maite, ¿qué vamos a hacer?".

"Pues, oye, no te creas, que aquí enseguida nos casan y todo, poco podemos hacer", le ha respondido la suegra de Kiko Jiménez, dejando claro que también se toma a broma la situación y que no hay nada entre ellos. "¿Ya tenemos iglesia y todo?", preguntaba, tirando de humor, Edu: "¡Qué gente! Es un programa súper divertido, yo me lo estoy súper bien y como mínimo nos llevamos a la gente que hemos conocido nueva". "Sí, yo también me lo estoy pasando pipa", ha sentenciado la exconcursante de 'GH'.