Gorka da un giro a las nominaciones al nominar a su gran amigo Arkano y este se derrumba: "Necesita sentir el cariño del público"

Laura Matamoros: nomino a Miri por mis principios. No la conozco todavía. Le he dado un voto de confianza pero es lo que hay. Estaba muy claro que iba a ser mi voto. Tengo que ver su juego.

Aurah: mi nominación es para Miri. Ha intentado en ocasiones dejarnos al grupo con el culo al aire. No la conocía, pero la he preguntado si su actitud era igual ahora que antes y me ha dicho que ha cambiado totalmente. Pero cuando llega el jueves y se quiere reconciliar, me mantiene alerta por el tema de estratega.