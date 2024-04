Claudia Martínez es expulsada de 'Supervivientes' y lanza un mensaje a su novio Mario González: "Tengo que hablar con él 'cositas'"

Claudia Martínez ha sido la expulsada durante la gala de 'Supervivientes' de este jueves. Una gala a la que llegaban como nominados, además de la ya exconcursante y novia de Mario González, Gorka Ibarguren y Pedro García Aguado (Ángel Cristo Jr. se salvó este miércoles). Pues bien, Pedro García y Claudia se la jugaban a un todo o nada por continuar en el concurso. Cabe recordar que la semana de esta última no ha sido nada fácil puesto que tuvo que ser evacuada por prescripción médica. Finalmente, su continuidad dependía del resultado de una prueba.

"Gracias a la audiencia, igual me han echado porque me odian, pero gracias", comentaba la joven en la palapa antes de despedirse definitivamente de sus compañeros. "No estoy orgullosa de muchas cosas, pero gracias", le reconocía a Jorge Javier Vázquez tras su felicitación por el concurso que había hecho. Laura Madrueño le decía que ahora lo importante es que se recuperase y que en Madrid tendrá todo el tiempo del mundo para hablar lo que necesite y cuando quiera.