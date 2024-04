"Me han dicho que si me casaría con ella en Honduras y he dicho que por supuesto que sí", estaba explicando Ángel cuando Laura Matamoros le interrumpió dándose cuenta de lo que pasaba: "¡Que nos vamos de boda!", celebró, llegando a pedirse ser la madrina. Las chicas, además, enloquecieron sabiendo que había hincado rodilla.