El lacrimógeno reencuentro de Miri con su padre en Honduras: "Te he echado muchísimo de menos"

Eduardo, el padre de Miri cogía la maleta desde el plató de ' Supervivientes' para viajar a Honduras y sorprender a su hija, la que no daba crédito al ver que su padre estaba ante ella y que iba a poder abrazarle.

Lo que no se podía imaginar Miri es que al tirar de una cuerda iba a arrastrar una cabaña que estaba en el mar y que dentro iba a estar su padre. La superviviente corría, muy emocionada, a abrazarle y a encontrarse con él después de tanto tiempo.

"Estamos todos muy entusiasmados contigo. Lo estás haciendo genial, la gente no para de felicitarnos, estás impresionante", le decía su padre mientras ella no podía parar de llorar: "Te he echado mucho de menos".