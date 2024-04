Eduardo, el padre de Miri viaja a Honduras y confiesa algunos detalles de la sorpresa que le dará a su hija: "Va a ser mágico"

Sandra Barneda le preguntaba sobre cómo reaccionaría si tuviera que encontrarse con Ángel Cristo. "No sé lo que le diría: 'encantado de conocerte, que te vaya la vida muy bien", decía este, que llevaba un regalo para los recién casados en Honduras, pero ha decidido no dárselo: "No me ha gustado el rollo que están llevando, esta forma de comportamiento que es poco natural, que es desagradable y cambiante".