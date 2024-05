La aparatosa caída de Laura Matamoros mientras recogía leña y sus lágrimas: "Me duele muchísimo"

La última hora sobre el estado de salud de Laura Matamoros, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Laura Matamoros tuvo que se evacuada de Cayos Cochinos debido a un accidente que sufrió mientras recogía leña. Esta noticia la adelantó Socialité y dejaba tanto a compañeros como al programa en vilo, puesto que se dio un duro golpe en la espalda por el que tuvo que ser atendida y trasladada automáticamente para ser atendida por los servicios médicos. "Está bien, está siendo atendida por los médicos", era el mensaje del programa con el que tranquilizaba a la audiencia de 'Supervivientes'.

Pues bien, este domingo hemos podido conocer por fin la última hora de su estado de salud, además de ver imágenes de lo que fue su aparatosa caída. Ha sido la propia Sandra Barneda la que conectaba con la concursante en pleno directo, quien se encontraba en Palma Real tras el accidente. "Llevo unos días un poco mal, siendo también el día de la madre recordando mucho a mis hijos. Y el otro día fue el cumple de mi hijo y no pude saber nada de él", comentaba Laura Matamoros.

Sobre la caída, la concursante ha asegurado que "fue una caída tonta que derivó en algo en caliente que no sabía que me iba a dar. Me empecé a marear y a partir de la cadera para abajo lo tenía todo pinzado. Un desastre. Una mala caída y aquí estoy, esperando a ver qué pasa". Además, tenía los ánimos un poco bajos. No obstante, tiene claro que quiere volver: "Un gato tiene siete vidas, yo ya he gastado tres", bromeaba. Sandra le pedía que se agarrase bien al oso que tenía entre sus brazos por si tenía que encajar alguna decisión que no se iba a esperar.

La caída de Laura Matamoros

Laura Matamoros se encontraba recogiendo leña junto a Miri y Blanca cuando de repente se cayó. El grito de la concursante fue estremecedor: "No sé si me he dado en la cabeza". Además, se mareó y no sabía muy bien qué le acababa de pasar: "Me tira de la lumbar". Las otras dos concursantes no dudaron en ayudarla y apoyarla. Pero la situación era extremadamente complicada, puesto que no se podía apenas mover.