Inédito | Arantxa del Sol, muy apenada por irse de 'Supervivientes': "Me apetecía jugar, expresarme y defenderme de algunas cosas"

Sin embargo, 'Supervivientes' ya se ha adelantado y ha podido pillarla desprevenida para que diga a los espectadores cómo se siente y lo que opina del reality . Por un lado, Arantxa ha hablado sobre su expulsión y ha confesado que le ha dado pena irse porque estaba en su mejor momento: "Había conseguido o así lo sentía yo, que había cogido el pulso a este formato, que para mí era algo nuevo, diferente, en el que he pasado muchos malos momentos porque me cuesta exponerme y un reality es eso".

La presentadora de televisión ha explicado que le ha molestado salir eliminada a estas alturas: "Ahora lo tenía superado y me apetecía jugar, expresarme y defenderme de algunas cosas. Estaba en un momento que me sentía mucho más fuerte". Por otro lado, Arantxa del Sol ha revelado que lo ha pasado muy mal en algunos momentos, sobre todo a la hora de acostarse: "Los bichos y no dormir ha sido lo peor. Las noches eran eternas".