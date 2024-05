El emotivo puente de las emociones de Arantxa del Sol acordándose de su pareja Finito de Córdoba: "Ha dado sentido a todo"

El puente de las emociones de Arantxa del Sol: de su dardo a Ángel Cristo a sus lágrimas tras hablar con su hija

Arantxa del Sol fue la última expulsada de 'Supervivientes'. Pero no se marchó de Honduras sin antes pasar por el puente de las emociones, dejándonos un momento muy emotivo y con confesiones tanto sinceras como puras. "No me puede hacer más ilusión cerrar contigo esta etapa con todo lo que has disfrutado y también con la pena con la que abandonas esta aventura. Para nosotros es muy importante", señalaba Laura Madrueño.

Tras una corta presentación, Arantxa del Sol se disponía a hacer un resumen de algunos puntos claves de su vida. Para ello, había diferentes sentimientos o palabras clave en cada peldaño del puente. El primero era amor, algo que Arantxa tenía muy claro cómo describir: "El principal motor de mi vida. Creo que es lo que mueve el mundo en general". Tras esto no tardaba en acordarse de Finito de Córdoba y en sus dos hijos: "Es el hombre de mi vida. Ha dado sentido a todo".

Posteriormente venía olvido. La que fuera presentadora de televisión creía ser un concepto bueno para algunas cosas, pero cree importante no olvidar algunos actos. "Con este nuevo medio que son las redes he podido comprobar el cariño y la fuerza de tanta gente. Me siento muy satisfecha y orgullosa", confesaba. Después se montaba en el peldaño de 'Supervivientes': "La experiencia más importante que he vivido en televisión sin duda. Y del que más enseñanzas me llevo".

Arantxa avanzaba y llegaba a un escalón que ponía "almeja tiesa": "Me tacharán de fina, pero es un problema de educación. Este señor (Ángel Cristo Jr.) ha soltado esta pero muchas más". "Ángel llevaba muchos días martirizándome. Con la educación que nos tiene acostumbrados", señalaba. El último era un escalón que tenía escrito "familia": "Para mí lo más importante que tengo". Ha sido en este momento cuando, por el Día de la Madre, había un regalo para Arantxa.