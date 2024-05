La significativa reacción de Ángel Cristo a la expulsión de Arantxa del Sol

Arantxa del Sol pierde el duelo frente a Miri y se convierte en la expulsada de 'Supervivientes'

Laura Madrueño y Jorge Javier Vázquez le dedican unas bonitas palabras a Arantxa en su despedida

Arantxa del Sol confiesa lo que ocurrió con Finito de Córdoba cuando fue a visitarla a 'Supervivientes': ''Cómo salen las verdades''

Después de que Arkano se salvase durante el 'Tierra de Nadie', Rubén Torres, Miri Pérez y Arantxa del Sol se enfrentaban a la expulsión de la noche con muchos nervios.

Laura Madrueño comenzaba con la ceremonia de salvación, Arantxa, Miri y Rubén esperaban expectantes a la cuerda que iba a cortar la presentadora en primer lugar para saber quién continuaba nominado.

Así era la salvación de Rubén Torres

"El primer superviviente que continúa nominado y se enfretará a la expulsión de esta noche es... Arantxa del Sol", entonaba Laura Madrueño, que cortaba la cuerda de la superviviente y el barro del cubo caía sobre ella.

Ya entre Miri y Rubén Torres, la presentadora volvía a hacer el mismo ritual para cortar la cuerda de Miri, que continuaba nominada y, por tanto, Rubén Torres se salvaba de la expulsión y continuaba en el concurso. Algo que hacía estallar de alegría al bombero, que daba las gracias por la salvación.

Miri Pérez gana en el duelo contra Arantxa del Sol

Tras esta salvación, el duelo para la expulsión iba a ser entre Arantxa y Miri, que ya en la palapa, escuchaban, muy atentas, de boca de Jorge Javier Vázquez el nombre de la expulsada.

Aunque antes, el presentador pedía una reflexión de cada una. "En 'Supervivientes' soy feliz, he sido feliz y seré feliz siempre que me dejéis y esté o no esté seré feliz", entonaba Miri. "He aprendido a ser feliz también en 'Supervivientes' y me gustaría seguir aprendiendo, seguir luchando con mis compañeros", decía Arantxa.

"El público ha decidido que se salve de la expulsión... Miri", entonaba el presentador, algo que hacía que esta saltase de alegría: "Gracias, España". Que abrazaba a su compañera expusalda y le pedía perdón por el momento: "Arantxa, lo siento, que estaba muy feliz".

Ángel Cristo se mostraba muy sorprendido al escuchar el nombre de Arantxa como expulsada y ambos ni siquiera se despedían, aunque él sí decía algo en alto: "'Good byt, con escala en Paraguay". Y Arantxa también dejaba claro que ya se había "despedido de todos" pese a que el hijo de Bárbara Rey no se levantaba a decirle adiós.

Aunque se daba cuenta de que no lo había hecho de Arkano, que estaba intentando superar su reto de más de 24 horas rapeando. La ya expulsada aprovechaba para ir corriendo al 'set' de nominaciones para despedirse de Arkano, el que le rapeaba unas palabras de despedida.

Laura Marueño se despedía de la expulsada con unas emotivas palabras: "Me da una pena tremenda que te vayas y no sabes cuánto te agradecemos que tu vuelta a la televisión haya sido aquí. Has sido una inspiración para muchos de nosotros a lo largo de estos días de aventura, enhorabuena por su paso por 'Supervivientes'.