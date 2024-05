La calle, a favor de Miri y muy dura contra Laura Matamoros: "Saca los trapos sucios"

La relación entre Laura Matamoros y Miri no empezó con buen pie, y poco a poco se ha ido deteriorando

La decisión de Miri de nominar a Laura provocó que el conflicto volviese a estallar y que surgiesen fuertes discusiones entre ambas

Hemos preguntado a la gente por el conflicto ¿cómo lo han visto? ¿de qué lado están?

La relación entre Miri y Laura Matamoros no empezó con buen pie, y semana tras semana se ha ido deteriorando cada vez más. Laura ha criticado el comportamiento de Miri en varias ocasiones y ha dejado claro su pensamiento con respecto a ella: "es una actriz".

El acercamiento de Miri a Ángel Cristo dejó descolocados a algunos de sus compañeros, y también a Laura, que argumentaba que Miri estaba interpretando un papel en el reality. Pero la fuerte discusión entre las dos llegó después de las nominaciones del jueves.

La decisión de la cocinera de nominar a Laura Matamoros hizo estallar todo por los aires: "Eres una falsa, eres la más falsa", le gritaba Laura a Miri. "No puede ser que te pongas así de ofuscada por una nominación. No te vas a morir", contestaba Miri.

"Laura, no somos amigas. No me conoces y no tienes derecho a hablarme así. Nos llevamos bien y ya está", le decía Miri. "No, la que tiene la desgracia de ser tu amiga es mi hermana", le respondía Laura. "Pregúntale a tu hermana por qué es mi amiga, porque quienes me tienen cerca saben por qué", respondía Miri.

Horas después de la discusión ambas pudieron reflexionar más calmadas en directo: "Laura me faltó al respeto de una forma bastante fuerte", decía Miri. "Nadie tiene derecho a decirme lo que ella me dijo aquella noche. Que pierda los papeles de la manera que los perdió por una nominación no es coherente y no tiene ningún sentido".

Laura, desde enfermería y aún en observación, conectaba para argumentar que no estaba orgullosa de haber perdido las formas pero para ella eso no le hacía perder la razón: "Te pedí perdón a la noche siguiente. Te di la oportunidad para ver qué era vivir y convivir contigo. Lo he visto y se ha demostrado lo que mis compañeros que han pasado en Playa Limbo decían. Eres una gran actriz y gran estratega. Eres la más falsa", volvía a repetir Laura.

