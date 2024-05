Los surrealistas movimientos de Miri que dejan perplejo a Pedro al intentar adivinar una película: "¡No comemos nunca!"

Los supervivientes se han enfrentado esta noche al juego del gran teatro Apolo, en el que tendrían que adivinar por pistas y mímica el nombre de una película, de forma que, cuantas más pistas necesitaran, menor recompensa recibirían. A la mayoría no les ha costado mucho dar con las respuestas, pero a Miri y a Pedro se les ha resistido la prueba. Han sido los primeros en jugar, aunque sin mucho éxito. Nada más ver el nombre de la película, ‘Toy Story’, Miri se ha lamentado: “No me gusta la película". Solo la había visto una vez, pero tendría que facilitar que Pedro la adivinase por gestos. Por si fuera poco, le ha tocado ponerse un chupete en la boca para no decir nada.