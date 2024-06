Leo Rizzi y Gus lanzan '2mil Horas': una balada pop que conquista corazones en 'Supervivientes'

La carrera de Leo Rizzi ha ido viento en popa desde que lo conocimos gracias a "Amapolas" , el hit que conquistó a medio mundo. Ya sabemos que este artista no deja ningún detalle al azar, cuidando cada aspecto de su música desde la producción hasta la letra, pasando por el aspecto visual. Leo es de los que necesita sentir una conexión especial con los artistas con los que colabora, y su última fusión no es una excepción.

Si nos referimos al videoclip de "2mil horas", se trata de una propuesta muy artística, fiel al estilo de Leo Rizzi. Comienza con los dos artistas en una colina que es raro que no recuerde, en su apuesta por la nostalgia, al famoso fondo de pantalla de Windows. La melancolía y la profundidad de la canción se ve reflejada en una producción de TAKE A NAP, bajo la dirección de Jorge No y Serjio Soso.

Esta colaboración no solo destaca por su calidad musical, sino también por la afinidad y la química entre los dos artistas. "Para mí ha sido muy emocionante haber trabajado con Gus. La música es un intercambio, no me gusta estar solo, no me basta con mi cabeza. Estoy muy contento de haber conocido a Gus y haber coincidido con él en esta canción que es una parte de mí y de mi vida", comenta Leo.