Las "nominaciones por sorpresa" dejan un emocionante duelo a tres en la recta final de 'Supervivientes'

Arkano: voy a nominar a Blanca , se complica mucho la cosa y no se sabe bien a quien nominar. Como ella me ha nominado muchas veces digo: 'voy a nominarle yo a ella".

Los nominados del grupo eran Blanca Manchón y Gorka Ibarguren. Y tras esto, Rubén Torres tenía que dar su nominación directa como líder: "Es por descarte porque nos hemos hecho como una pequeña familia, no querría nominar a nadie y, por descarte no me queda otra que Marieta". "He venido nominada y me voy nominada, como si no hubiera pasado nada", entonaba Marieta.